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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:02 Kaynak: AA
Antalya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 bin 895 lira ele geçirildi, 23 şüpheli de gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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