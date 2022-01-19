Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, sanıklar M.C.D. ile H.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan sanıklardan M.C.D, iki yıla yakındır tutuklu bulunduğunu belirterek, üniversite eğitiminin devamı için öncelikle tahliyesini ve beraatini istedi. Sanık H.Ç. ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanık M.C.D'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira, H.Ç'ye 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adrese 1 Haziran 2020'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, M.C.D. ile H.Ç. gözaltına alınmıştı.