Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber: Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis oynayan 4 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis oynayan 4 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bin 100 Euro, 824 Amerikan doları, 60 İngiliz sterlini, 40 bin 945 TL para ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçe merkezi, Side ve Kumköy mahallelerinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini C.E. isimli şahsın yaptığı iki iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığı bilgisini elde etti.

Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, şüpheli C.E.'nin C.T, R.H.V. ve S.K. isimli şahıslar ile birlikte yasadışı bahis oynattığını, yer ve imkan sağlama sürecini yürüttüğünü tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Kom Takip Timi ve Manavgat İstihbarat Timleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Manavgat'ta 5 ayrı adreste eş zamanlı yürütülen aramalar sonucunda, 4 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 5 laptop, 3 hard disk, 7 USB flash bellek, 5 ajanda, 1 A4 kağıdı not fotokopisi, 1 adet 4000 TL tutarında el senedi, 4 adet defter, 4 bin 100 Euro para, 824 Amerikan doları, 60 İngiliz sterlini, 40 bin 945 TL para ele geçirildi.

4 şüpheli, hakkında yapılan işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevke edildi.

Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Jandarma, Manavgat, Antalya, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada
KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü         
23:34
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı         
23:12
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı         
18:05
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 23:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei