Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis oynayan 4 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bin 100 Euro, 824 Amerikan doları, 60 İngiliz sterlini, 40 bin 945 TL para ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçe merkezi, Side ve Kumköy mahallelerinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini C.E. isimli şahsın yaptığı iki iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığı bilgisini elde etti.

Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, şüpheli C.E.'nin C.T, R.H.V. ve S.K. isimli şahıslar ile birlikte yasadışı bahis oynattığını, yer ve imkan sağlama sürecini yürüttüğünü tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Kom Takip Timi ve Manavgat İstihbarat Timleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Manavgat'ta 5 ayrı adreste eş zamanlı yürütülen aramalar sonucunda, 4 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 5 laptop, 3 hard disk, 7 USB flash bellek, 5 ajanda, 1 A4 kağıdı not fotokopisi, 1 adet 4000 TL tutarında el senedi, 4 adet defter, 4 bin 100 Euro para, 824 Amerikan doları, 60 İngiliz sterlini, 40 bin 945 TL para ele geçirildi.

4 şüpheli, hakkında yapılan işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevke edildi.