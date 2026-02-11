Antalya'da Zeytinyağı Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Zeytinyağı Çalıştayı Yapıldı

11.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da zeytinyağı üretimi ve kalitesi üzerine yapılan çalıştayda, rekabet ve stratejiler değerlendirildi.

Antalya'da 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında "Zeytinyağı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman ile İl Kültür ve Turizm müdürlükleri işbirliğiyle Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi.

Çalıştayda konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, zeytin ve zeytinyağının kent için sadece bir ürün değil, aynı zamanda kimlik meselesi olduğunu söyledi.

Dünya genelinde zeytinyağı üretiminin yaklaşık 3,5 milyon ton düzeyinde olduğunu belirten Bülbül, "Ülkemizde ise zeytinyağı üretimi 310 bin ton düzeyindedir. Bu üretim ise kişi başına yaklaşık 3,5 kilogram zeytinyağına karşılık gelmektedir. Buna karşın kişi başına fiili tüketimimiz yaklaşık 2,5 kilogram seviyesindedir." dedi.

Bülbül, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde ancak Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin gerisinde olduğunu kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağında dünyayla rekabet edebilmek için kalitenin önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları dile getirdi:

"Artık rekabet miktar üzerinden değil, kalite ve katma değer üzerinden yürümektedir. Türkiye, zeytin ve zeytinyağında dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir. Ancak son yıllarda üretimde yaşanan dalgalanmalar, iklim değişikliği ve artan maliyetler, bize yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir.

Bu yol haritasının merkezinde istikrarlı verim, doğru tarımsal uygulamalar ve yüksek kalite yer almak zorundadır. Bu noktada Antalya olarak çok güçlü potansiyele sahibiz. Erken hasat imkanımız, kaliteli üretime son derece uygun ekolojik koşullarımız ve tecrübeli işletmelerimiz bulunmaktadır."

"Son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak ise çalıştayın zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından önemine işaret etti.

Daha önce zeytin ve zeytinyağı çalışmalarıyla ilgili zeytin mektepleri programı yaptıklarını anlatan Irmak, "Zeytinin ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Binlerce zeytin ağacını dağıttık, son 20 yılda Antalya'da zeytinlik alanı 2 katına çıktı. Dağıtılan zeytin ağaçlarının hepsinin meyvesini almaya başladık." diye konuştu.

Uzman akademisyenlerin, sektör ve kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Zeytinyağı Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:51:35. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Zeytinyağı Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.