Antalya'daki Kaçırılan Kadın Cinayeti Aydınlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmayı sanal medya hesabından duyurdu. Antalya'da 29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının faillerinin yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmalar tekrar ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandı. 14 Haziran 2019'da Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın ile 2016 yılında öldürülen S.K.'nin cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. K.K.D. cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.'nin 2016 yılında işlenen cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cezaevindeki M.K.'den 25 Kasım 2025'te kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen S.K.'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 22 Ocak 2026'da İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelen cevaba göre, 2016 yılında öldürülen S.K.'den daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.'den alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi. S.K.'nin katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı.

Bakan Yerlikaya, "Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,