Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı

05.06.2022 10:36
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 6 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 6 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarındaki sarp alanda yer alan ormanda, dün saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü yapılacak çalışmalardan sonra belirlenecek.


Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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