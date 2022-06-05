Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı

Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarındaki sarp alanda yer alan ormanda, dün saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü , Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü yapılacak çalışmalardan sonra belirlenecek.

Kaynak: DHA

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