Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

Muratpaşa ilçesinde açık hava sinema günleri başladı.

Muratpaşa ilçesinde açık hava sinema günleri başladı.

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Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğa harikası Falez Sahil Bandı'nda bulunan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de açık hava sinema günlerinin ilkinde "Kazablanka" gösterildi.

Sosyal mesafe kurallarına göre geniş aralıklar bırakılan masalarda oturan sinemaseverler, keyifli dakikalar geçirdi.

Her perşembe saat 21.00'de sürdürülmesi planlanan "Yıldızlı Geceler" film gösterimleri, 23 Temmuz'da, "Şahane Hayat"la devam edecek.

Sugözü Yayla Grup Yolu'na bakım

Gazipaşa ilçesindeki Sugözü Grup Yolu'nun Belbaşı Yaylası civarında çalışmalara devam ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin 53 mahallesine bağlı yayla yollarında karla mücadele, şarampol açma, yol genişletme ve stabilize çalışmaları tamamlandı. Ekipler, kış aylarında yağışlar nedeniyle yıpranan yolları bakımdan geçirdi.

Sugözü Mahallesi sınırlarından başlayarak Belbaşı ve Maha yaylalarını da kapsayan yolda başlatılan çalışma devam ediyor.

Doç. Dr. Polat'ın uluslararası projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Polat tarafından "Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği" programı kapsamında sunulan uluslararası projenin TÜBİTAK tarafından kabul edildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, projede, asma üzerinde önemli ekonomik zarar oluşturan ve mücadelesi zor olan kurşuni küf üzerine çalışılacak. Projeyle kurşuni küf hastalığına dayanıklılığını kontrol eden genleri haritalamak amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Halil Demir, söz konusu projenin ülkenin uluslararası projelere daha etkin olarak katılımına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:17 Kaynak: AA

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