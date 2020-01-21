Antalya Devlet Opera ve Balesinden Rus besteciler konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus bestecilerin eserlerinden oluşan

özel konserle sanatseverlerle buluşacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Rus Besteciler Konseri", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 25 Ocak'ta düzenlenecek.

Konserde, Çaykovski, Rachmaninov, Dargomyzhsky, Korsakov, Glinka ve Rubinstein'ın, Tolstoy ve Puşkin gibi dünya çapındaki Rus şair ile yazarların eserlerinden yola çıkarak bestelenen eserler seslendirilecek.

Aşk, yurt sevgisi, vatan özlemi, pastoral (köy veya çiftlik hayatına dair) düşsel bir dünya, ayrılık acısı gibi temaların hakim olduğu parçalar, Rus geleneğinin hem sanatsal hem de toplumsal ve kültürel duyarlılığına farklı boyutlardan ayna tutuyor.

Konserde, soprano Arzu Aydoğdumu, Semiha Derya Boran, Işılay Meriç Karataş, Gizem Şener, mezzosoprano Medine Tuganova, Bilge Yılmaz, bariton Serhat Konukman, Mehmet Ali Tutar ile piyanist Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez sahne alacak.