Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"nin gündüz gösterimini sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Tiyatrosu 'Bimarhane'nin gündüz gösterimini sahneledi - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"nin gündüz gösterimini sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"'nin gündüz gösterimini yaptı.

Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"'nin gündüz gösterimini yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, ünlü oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topcu yönetti.

Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostüm tasarımını Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü.Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayımilliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor.

Devlet Tiyatroları, Murat Can, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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