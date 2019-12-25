Antalya DOB, yeni yılda zengin bir programla izleyici karşısına çıkacak - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yılın ilk ayında çeşitli programlarla perdelerini açacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera, operet, müzikal, bale ve konser olmak üzere toplam 11 temsil ile ocak ayında izleyici karşısına çıkacak Antalya DOB'da provalar devam ediyor.

Yeni yıla 7 Ocak saat 20.00'de Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen neşeli operet "Çardaş Prensesi" ile girecek olan Antalya DOB, Deniz Yıldız'ın türkü düzenlemelerini yaptığı ve Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu "Memleketim" müzikalini 9 Ocak saat 20.00 ve 11 Ocak saat 15.00'te sahneleyecek.

Claudio Monteverdi, İsmail Dede Efendi, Francesco Cavalli ve Ali Ufki Bey gibi bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser ise 14 Ocak saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini de bu sezon 18 Ocak, 21 Ocak ve 30 Ocak'ta saat 20.00'de sahneleyecek.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 20 Ocak saat 15.00'te "Nefesli Serenatlar" konseri, 23 Ocak saat 20.00'de de dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operası sahnelenecek.

Rus bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir konseri 25 Ocak saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunacak Antalya DOB, "IV. Murat" operasını ise 28 Ocak saat 20.00'de tekrar sahneleyecek.