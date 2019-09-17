Antalya engelliler için yapılan asansörü depoya dönüştürdü

Engelliler için yapılan asansörü depoya dönüştürdü

Antalya'da bir üstgeçidin altındaki büfeyi işleten kişinin, engelli, yaşlı ve bebek arabalı aileler için yapılan asansöre otomatik kepenk yapıp depo olarak kullandığı ortaya çıktı. Büfenin kiracısı olan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'nin, büfeyi üçüncü bir kişiye kiraya verdiği ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde kentin en işlek AVM'sinin bulunduğu ana caddeye üstgeçit yaptı. Üstgeçitlerin her iki ayağının altına büfe ve asansör yapan belediye, gelir elde etmesi için büfeleri belediye şirketi EKDAĞ'a tahsis etti. EKDAĞ, büfeyi 1 Ocak 2017 tarihinde Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'ne kiraladı. Dernek de büfeyi üçüncü bir kişiye kiraladı. Söz konusu büfede 5 Eylül'de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve Antalya'daki bir yerel gazetenin internet sitesinde yer alan görüntüler, büyük tartışma yarattı.

ASANSÖRÜN ELEKTRİĞİNİ KESMİŞ

Turist bir kafile, gece saatlerinde AVM'den çıktıktan sonra bir engelli arabası ve iki bebek arabasıyla asansönrü kullanmak istedi. Asansörün çalışmadığını gören turistler, 112 acil çağrı merkezinden destek istedi. Asansörün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, asansörün elektriğinin kesildiğini anladıktan sonra büfeyi işleten kişiye ulaştı. Uzun süre sonra asansöre gelen büfeci, elektriği yeniden açtı. Ancak bu sefer de asansörün içinin depo olarak kullanıldığı ve kapısının kepenkle kapatıldığı anlaşıldı. Vatandaş kamerasına yansıyan ve yerel gazetede yer alan haberden sonra EKDAĞ şirketi, büfeyi kiraladığı Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya Şubesi'ne uyarıda bulundu. EKDAĞ, aynı durumun tekrarlanması durumunda sözleşmeyi fesh edeceğini kaydetti.