Ekonomi

Antalya Hal Endeksi Ocak 2026 Raporu

02.02.2026 12:23
Ocak 2026'da domates, meyve ve sebzede miktar azaldı, fiyatlar ise önemli oranda yükseldi.

Antalya Ticaret Borsası, Ocak ayı hal endeksini açıkladı. Ocak ayında domates miktar endeksi yıllık yüzde 24,05 azaldı, fiyat endeksi yüzde 85,23 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yıllık 16,06 azaldı, fiyat endeksi yüzde 49,72 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 15,44 azaldı, fiyat endeksi yüzde 50,00 azaldı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2026 Ocak ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Ocak ayı miktar endeksi aylık bazda domateste yüzde 13,67, meyvede yüzde 10,64 ve sebzede yüzde 20,19 azaldı, yıllık bazda ise domateste yüzde 24,05, meyvede yüzde 16,06 ve sebzede yüzde 15,44 azaldı. Ocak ayında yıllık miktar endeksi meyve ve sebze miktar endeksi ortalama civarında, domates miktar endeksi ise ortalamanın altında gerçekleşti. Yıllık fiyat endeksi ise domates, meyve ve sebzede ortalama civarında gerçekleşti.

Ocak ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 85,23 artarken, aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 24,05 oranında azaldı. Ocak ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 49,72 artarken, aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde 16,06 oranında azaldı. Ocak ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 50,00 arttı. Aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktar endeksi yüzde 15,44 oranında azaldı.

Ocak ayında, son yedi yılın verileri dikkate alındığında domates, meyve ve sebze satış miktar endeksleri ortalama civarında gerçekleşti. Domates ve sebze fiyat seviyesi ortalamanın üzerinde, meyve fiyat seviyesi ortalama civarında gerçekleşti. Ocak ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 13,67 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 63,37 artış gösterdi. Son yedi yılın ocak ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi dördüncü en büyük azalış; son yedi yılın ocak ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ikinci en büyük artış olarak kaydedildi.

Ocak ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 10,64 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 2,28 artış gösterdi. Son yedi yılın ocak ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en büyük azalış, son yedi yılın ocak ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi altıncı en büyük artış olarak kaydedildi.

Ocak ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 20,19 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 69,68 ile rekor artış gösterdi. Son yedi yılın ocak ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi dördüncü en büyük azalış olarak kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

