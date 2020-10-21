Antalya için sağanak uyarısı

Antalya kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 11.00-15.00 saatlerinde Antalya kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.