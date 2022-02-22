Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya-Kaş karayolunda heyelan - Son Dakika