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ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE - Son Dakika

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE

02.08.2021 11:49

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Kentte 5 gündür 12 farklı noktada çıkan yangınlardan Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerler kontrol altına alındı. Manavgat'ta Sırtköy, Gündoğmuş'ta ise Ümütlü, Senir mahalleleri tahliye edildi. Ormanlık alanlardaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği görüldü. Ümütlü Mahallesinin çukurda kalması nedeniyle dumanının bölgeyi tamamen kapladığı ve bu nedenle mahalle tahliye edilirken, girişler ise yasaklandı.

JANDARMA EKİPLERİ ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Gündoğmuş'taki yangını söndürmek isteyen itfaiye ekipleri de yoğun duman ve gece olması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Ümütlü Mahallesine gitmek ve yangının mahalleye yaklaşması halinde müdahale etmek isteyen vatandaşlara, güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Yoğun dumanın insan sağlığını tehlikeye atacak boyuta geldiğini belirten jandarma ekipleri, mahalle girişini kapattı.

Ayhan Faruk Fişne, duman nedeniyle 10'u itfaiye personeli olmak üzere 20 kişinin kısa süreliğine mahalle içinde mahsur kaldığını belirtti. Fişne, "Alev geldiği anda biz kaçtık. Arkadaşlarımız kaldı. 20'ye yakın kişi vardı. Biz girip kurtardık" dedi.

Alevlerin nasıl yayıldığını anlatan Ayhan Ünal ise "Alevler etrafımızı sardı. Sonra girip çıkarıldı insanlar" diye konuştu. Alevler bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor.

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE

Gündoğmuş, Manavgat, Sırtköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE - Son Dakika


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