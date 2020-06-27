ANTALYA Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika

ANTALYA Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı

Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandıAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu.

Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı

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AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu. Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ameliyathanesinde sezaryan ile yapılan doğum, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Prof.Dr. Özlenen Özkan ile birlikte 35 kişilik bir ekibin katıldığı doğumda, Ömer Özkan adlı bebek küvöze alındı ve sedye ile dikkatli taşındı. Doğum sırasında yaşananları ameliyat ekibi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Prof.Dr. Özlenen Özkan'ın ağlaması ve Prof.Dr.Ömer Özkan'ın duygu dolu anları da dikkat çekti.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de kadavradan nakil yapılmıştı. 7 saat süren operasyon ve uzun süren tedaviler sonrası Derya Sert, 4 Haziran günü hamileliğin 28'nci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:23 Kaynak: DHA

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