Antalya'nın 'çöp gönüllüleri' - Son Dakika

Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'

29.10.2020 07:44
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri', System.String[]

ANTALYA'da yaşayan Burak Odabaşı'nın gönüllü olarak başladığı çöp toplama hareketi, 'Antalya Gönüllüleri' hareketine dönüştü.

ANTALYA'da yaşayan Burak Odabaşı'nın gönüllü olarak başladığı çöp toplama hareketi, 'Antalya Gönüllüleri' hareketine dönüştü. Öğretmenden üniversite öğrencisine her kesimden kişinin buluştuğu grup, her hafta belirledikleri yüzlerce metrekarelik alandaki çöpleri topluyor. Grup en fazla, maske, ıslak mendil ve pet şişe topluyor.

Turist rehberliği yapan Burak Odabaşı'nın, geçen temmuz ayında arkadaşı ve meslektaşı Ayhan Köpür ile birlikte boş bir alanda yaptığı temizlik, gönüllü çöp toplama hareketine dönüştü. Çöp toplayan 2 arkadaşı görenlerin yanlarına gelerek kendilerine katılmak istediğini söylemesi üzerine Odabaşı, sosyal medyadan hesaplar oluşturdu. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine gönüllü sayısı 12'ye kadar ulaştı.

Grup içerisinde öğretmenden üniversite öğrencisine birçok kişi bulunuyor. Grup her hafta Antalya'da kirli ve çöp dolu olduğunu düşündükleri farklı noktalara giderek, çöp toplama aparatlarıyla sokağa atılan çöpleri topluyor. Gittikleri her alanda en çok karşılaştıkları çöpler ise maske, ıslak mendil ve pet şişeler. 'Daha Temiz Bir Antalya İçin Gönüllü Ol' yazılı tişörtler giyen grup üyeleri, her hafta onlarca torba çöp topluyor.İKİ ARKADAŞ OLARAK BAŞLADIRehberlik yaptığı sırada gittikleri yerlerdeki çöpleri de topladığını söyleyen Odabaşı, "Temmuz ayında bir arkadaşımla beraber boş alanlarda çevre temizliği yapmaya başladık. Bu işten mustarip çok insan olduğunu gördük. Biz temizlik yaparken yanımıza gelip, 'Elinize sağlık, Allah razı olsun' diyenler oldu. Böyle kişileri görünce sosyal medyada bir hesap açıp, adını da 'Antalya Gönüllüleri' koymaya karar verdik. Çöp toplama aparatları ile bu işi yapmaya karar verdik. Sosyal medya hesaplarından bizleri görenler aramıza katılmaya başladı" dedi.'SANKİ BİR ÖNCEKİ HAFTA TEMİZLEMEMİŞİZ GİBİ'Sayıları arttıkça temizledikleri alanın büyüklüğünün de arttığını söyleyen Odabaşı, "Aramıza üniversite öğrencileri de katılmaya başladı. Sayımız artınca temizlik yapacağımız alanları da büyüttük. Buraya 6 haftadır geliyoruz. Burası Antalya'nın gözbebeği yerlerden biri. İnsanlar akşam saatlerinde buraya gelip, oturuyor. Ancak her hafta, sanki biz bir önceki hafta temizlememişiz gibi pis buluyoruz. Yurt dışındaki eğitim sistemlerinde zorunlu olarak ister çevre temizliği, ister huzurevlerinde çalışıyorlar" diye konuştu.'OĞLUM MERAK EDİNCE TANIŞTIK'Özel bir okulda Almanca öğretmenliği yapan Ergun Kılınç, "Evimin etrafında da bu alan gibi birçok boş alan var. Bir gün çocuğumla birlikte yürürken o boş alanı temizleyen kişileri fark ettik. Oğlum bana 'ne yapıyorlar' diye sorunca yanlarına gidip Burak ve Ayhan Bey ile tanıştık. Onlar da bizim gibi civarda oturan kişiler ve buranın kirliliğinden rahatsız oldukları için böyle bir girişimde bulunmuşlar. Biz de onlardan etkilendik ve gruba dahil olduk. Çevremizde kirli gördüğümüz yerleri temizlemeye başladık" dedi.'ÇÖP KONTEYNERİ ÖNÜNE DAHİ ÇÖP ATILIYOR'

Çevrenin kirletilmesine üzüldüğünü söyleyen üniversite öğrencisi Ege Semerci, "Öğretmenim aracılığıyla tanıştığım bu topluluğun etkinliklerine her hafta düzenli katılıyorum. İlk başladığımızda 3-4 kişi temizlik yapıyorduk, şimdi sayımız giderek artıyor. Burayı geçen hafta da temizlemiştik, bu hafta tekrar bu halde görünce üzüldüm. Yaşadığımız çevre burası, bu şehir bizim. Bu alanda birçok çöp konteyneri var ancak çöpler hala yerlere atılıyor. Konteynerin yanında dahi yere atılmış çöpler var. Yaşadığımız çevrenin böyle hunharca kirletilmesine üzülüyorum" diye konuştu.


Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'
Antalya'nın 'çöp gönüllüleri'

Sosyal Medya, Üniversite, Antalya, Temmuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın 'çöp gönüllüleri' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun         
07:24
Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor         
00:32
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi         
22:53
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma         
00:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 07:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'nın 'çöp gönüllüleri' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei