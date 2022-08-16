Demre'nin Gürses Mahallesi'ndeki Sümele Camisi imamı A.K., hayır için verilen ve cami minaresine 5 çucval içinde koyduğu yaklaşık 130 kilo keçiboynuzunun, 14 Ağustos günü öğle saatlerinde çalındığını beyan ederek, jandarmaya şikayetçi oldu. Jandarmanın yaptığı araştırmada, hırsızlık olayında kullanılan araç tespit edildi. Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçta bulunan A.Ç, D.Ç ve E.Y. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Tragger, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CAMİDEN KEÇİBOYNUZU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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