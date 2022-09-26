Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı

26.09.2022 22:52
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Mehmet O.B. yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil, Antalya- Burdur kara yolu Antalya Bilim Üniversitesi kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, ardından refüje çarptı.

Kazada, Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet O.B. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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