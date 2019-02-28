Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Fethinin 812. Yıl Dönümü

Antalya'nın Fethinin 812. Yıl Dönümü

1 saat önce

Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Antalya'nın Fethinin 812. Yıl Dönümü, System.String[]
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Kültür ve Turzim Balkanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen kutlamalar kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, yarın saat 10.00'da Antalya Kültür Merkezi fuayesindeki "Selçuklu Sikkeleri Sergisi", "Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi" ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü "Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi"nin açılışları ile başlayacak.

Kutlamalar kapsamında 3 Mart Pazar günü ise Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve sanatçı Uğur Işılak'ın da katılacağı Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından "Solo Türk" tarafından özel gösteri sunulacak ve sanatçı Uğur Işılak konser verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:27 Kaynak: AA

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