Patara Deniz Feneri yükselirken, anıtsal yazıt yerine konuldu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin en önemli parçalarından anıtsal yazıt, orijinal yerini aldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 12 metre yüksekliğe ulaşıldığını açıkladı.

Patara Antik Kenti'nde, 33 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar ortaya çıkarılan eserler arasında yer alan, M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan, 1481'deki tsunamide yıkılan deniz fenerinin inşası devam ediyor.

ANITSAL YAZIT YERİNE KONULDU2 bin 700'e yakın orijinal taştan oluşan rekonstrüksiyon işlemlerinde önceki gün çalışma ekibi tarafından, fenerin en önemli tarihi parçalarından biri daha tarihi dönemdeki orijinal yerine konuldu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, İmparator Nero'un yaptırdığı 26,5 metre yüksekliğindeki Patara Deniz Feneri'nde, anıtsal yazıtın da bütünüyle yerine konulduğunu açıkladı.ANITSAL YAZITTA NE YAZIYORProf. Dr. İşkan Işık, anıtsal yazıt üzerindeki yazıları çevirisini şöyle yaptı;"Tanrısal Claudius'un oğlu, Tiberius Caesar Augustus ve Germanicus Caesar'ın torunu, tanrısal Augustus'un torununun oğlu; 11'inci kez tribunat erkinin sahibi, 4'üncü kez Konsül, karaların ve denizlerin efendisi ve vatanın babası Nero Claudius Caessar bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdı. İnşaatı, propraetorik düzeydeki İmparatorluk Valisi Sextus Marcius Priscus yürüttü."12 METRESİ TAMAMLANDIDeniz fenerinin yeniden inşasıyla ilgili süreç hakkında bilgi veren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şu ana kadar 5 kasnaktan oluşan fenerde 3 kasnağın tamamlandığını ve 12 metre yüksekliğe ulaşıldığını kaydetti. İki kasnağın daha tamamlanacağını, üzerine de kemerli ve hafif küçük bir üst yapı geleceğini belirten Prof. Dr. İşkan Işık, fenerin yeniden inşasında kazılarda ortaya çıkartılan 2 bin 700'e yakın orijinal taşın kullanıldığını kaydetti.2 BİN 700'E YAKIN TAŞIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

2000 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık tarafından tespit edilen ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait, 2 bin 700'e yakın orijinal taş bulunuyor. 1481 yılındaki deprem ve tsunamide tamamının yıkıldığı düşünülen deniz feneri, tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, yüksekten düşme nedeniyle statik açıdan kullanılması mümkün olmayan taşlar yenileriyle değiştirilerek inşa ediliyor. Uygulama ihalesi ise Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 700'e yakın taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.