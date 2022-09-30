Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

30.09.2022 14:00
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 30 kök Hint keneviri, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli İ.S'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Korkuteli, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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