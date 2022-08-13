Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı - Son Dakika
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Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı

13.08.2022 22:10
Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir internet kafede 60 şişenin içerisinde kaçak veya el yapımı olduğu değerlendirilen 160 litre alkol, 9 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir internet kafede 60 şişenin içerisinde kaçak veya el yapımı olduğu değerlendirilen 160 litre alkol, 9 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, 11 Ağustos günü 'Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları' denetiminde Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan internet kafede denetim yaptı. Denetim sırasında kafenin mutfak kısmında boş alkol şişelerinin yanı sıra buzdolabında birçok farklı boyutta alkol şişesinin olduğunu gören ekipler, aramalarını kafedeki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kaçak alkol ve ya el yapımı alkol olduğu şüphesi üzerine yapılan aramalarda, 60 şişenin içerisinde kaçak veya el yapımı olduğu değerlendirilen 160 litre alkol ve 29 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H. Y'ye '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. H. Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin denetime gittiği internet kafe kaçak alkol deposu çıktı - Son Dakika

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