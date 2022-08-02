Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu - Son Dakika
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Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu

02.08.2022 01:48
Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu kanaldan kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçesi Side Mahallesinde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett'in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. Olaya ayrıca Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri destek verdi. Yaklaşık olarak 35 kilometrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen jandarma, kayıp yaşlı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarı su mevkinde su kanalı içerisinde yaralı olarak buldu. Ronald Joshva Plunkett olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis aracıyla olay yerinden hastaneye sevk edildi. Haber üzerine hastaneye gelen Plunkett'in yakınları jandarmaya teşekkür etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu - Son Dakika

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