MANAVGAT'TA ÇATI YANGINI - Son Dakika
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MANAVGAT'TA ÇATI YANGINI

12.08.2022 11:13
MANAVGAT'TA ÇATI YANGINI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında bir apartmanın çatı katı dairesi ve çatısı alev alev yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında bir apartmanın çatı katı dairesi ve çatısı alev alev yandı.Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Manavgat'ın Salkımevler Mahallesi 10006 Sokak'ta bir apartmanda Hasan B.'ye ait çatı katında dün akşam saatlerinde elektrik sigortasından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında daire ve apartmanın çatısı alev alev yandı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında çatı katı dairesi ve evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında ev sahibi Hasan B., arkadaşları Mehmet Y., Poyraz B. ve Okan Ö. ile birlikte evde bulunduğu öğrenildi. Yatak odasında başlayan yangına Hasan B. ve Okan Ö.'nün müdahale etmek istediği, yangını söndüremeyen Hasan B. ve arkadaşlarının güçlükle binadan dışarı çıktığı belirtildi. Dumanda etkilenen Hasan B. ve Okan Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA ÇATI YANGINI - Son Dakika

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