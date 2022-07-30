Kargoyla gelen uyuşturucuya jandarmaya takıldı - Son Dakika
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Kargoyla gelen uyuşturucuya jandarmaya takıldı

30.07.2022 13:24
Kargoyla gelen uyuşturucuya jandarmaya takıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İstanbul'dan kargo paketi içerisinde gönderilen uyuşturucuyu teslim alan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İstanbul'dan kargo paketi içerisinde gönderilen uyuşturucuyu teslim alan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manavgat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda E.M. isimli şahsın A.B. isimli şahsa İstanbul'dan Manavgat ilçesine kargo paketi içerisinde uyuşturucu madde gönderdiği tespit edildi. Şüpheli A.B., kargoyu teslim aldığı esnada Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramada; 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, İstanbul, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla gelen uyuşturucuya jandarmaya takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargoyla gelen uyuşturucuya jandarmaya takıldı - Son Dakika
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