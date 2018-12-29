Son Dakika Haberleri: Antalya Noel Anneler'den 2019 Pozu

Antalya Noel Anneler'den 2019 Pozu

10 dakika önce

Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleşti.

Antalya Noel Anneler'den 2019 Pozu, System.String[]
Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleşti. 2019 yılını temsilen 19 manken, Noel Anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.

Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans tarafından 2010 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl da yapıldı. 2019'a özel 19 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, Hayal Bahçesi çiftliğinde yapıldı. Noel Anne kostümleriyle şömine başında poz verip, ata binerek eğlenen mankenler, 'barış ve sevgi' mesajı verdi.

Her yıl farklı bir konseptle çekimlere hazırlandıklarını belirten ajans sahibi Esra Keskinol, bu yılın konseptinin ise 'Sevgi, hoşgörü ve hayal etmek' olduğunu söyledi. Noel Annelerin ajansı tarafından geleneksel hale getirilen bir proje olduğunu hatırlatan Keskinol, Amacımız insanlara bir mesaj vermek. O mesaj da sevgi, hoşgörü ve hayal etmek. Hayal eden, bir şeylerin hayalini kuran insanlar hedefleri ve idealleri doğrultusunda ilerler. Güzel şeylerin hayalini kurmamız gerekli dedi.

Çekimlere ev sahipliği yapan Hayal Bahçesi çiftliğinin işletmecisi Yıldız Yeşilnacar ise Noel Annelerin bahçenin atmosferine renk kattığını söyledi. Çiftliğe gelen Antalyalılar ise çekimleri ilgiyle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:59 Kaynak: DHA

Ajans, Anne, Antalya, Güncel
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