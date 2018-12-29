Antalya Noel Anneler'den 2019 Pozu

Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleşti.

Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleşti. 2019 yılını temsilen 19 manken, Noel Anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.



Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans tarafından 2010 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl da yapıldı. 2019'a özel 19 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, Hayal Bahçesi çiftliğinde yapıldı. Noel Anne kostümleriyle şömine başında poz verip, ata binerek eğlenen mankenler, 'barış ve sevgi' mesajı verdi.



Her yıl farklı bir konseptle çekimlere hazırlandıklarını belirten ajans sahibi Esra Keskinol, bu yılın konseptinin ise 'Sevgi, hoşgörü ve hayal etmek' olduğunu söyledi. Noel Annelerin ajansı tarafından geleneksel hale getirilen bir proje olduğunu hatırlatan Keskinol, Amacımız insanlara bir mesaj vermek. O mesaj da sevgi, hoşgörü ve hayal etmek. Hayal eden, bir şeylerin hayalini kuran insanlar hedefleri ve idealleri doğrultusunda ilerler. Güzel şeylerin hayalini kurmamız gerekli dedi.



Çekimlere ev sahipliği yapan Hayal Bahçesi çiftliğinin işletmecisi Yıldız Yeşilnacar ise Noel Annelerin bahçenin atmosferine renk kattığını söyledi. Çiftliğe gelen Antalyalılar ise çekimleri ilgiyle izledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Hazırlık Maçı Yapacak

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı