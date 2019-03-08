Antalya Otele Sahil Tahsisine Danıştay'dan Red

Otele sahil tahsisine Danıştay
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Lara bölgesinde turizm koruma ve geliştirme sahasındaki 50 metrelik sahil, 2006'da imar planı değişikliğiyle Sera Otel'in kullanımına verildi. Her seferinde yargının iptal ettiği plan değişikliği bugüne kadar 9 kez değiştirildi. En son 2016'da verilen Danıştay'ın iptal kararına yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.
Antalya'nın dünyaca ünlü kumsallarından Lara'da, 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Antalya-Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi' içerisinde kalan Sera Oteli önündeki yaya yolu ve sahil şeridinin 50 metrelik bölümünü, yol ve yeşil alan kaldırılacak şekilde otelin kullanımına verdi. O dönem Mimarlar Odası Antalya Şubesi, devamlılığı olan ve halkın denizden yararlanmasına yönelik yaya yolu ile yeşil alan olan sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünün otelin kullanımına verilmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğine karşı dava açtı. 2006'dan bugüne kadar Danıştay'ın her seferinde iptal ettiği kararla ilgili 9 kez plan değişikliğine gidildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaklaşık 13 yıldır devam eden hukuki sürecin sonunda kesin kararı verdi.
13 YILDA 9 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden, Sera Otel önünün kamusal alan ve halka ait olduğu ve halka kapatılamayacağı çağrısıyla açıklamada bulunuldu. 2006'daki plan değişikliğine açılan dava devam ederken, yeni bir imar planı değişikliği yapılması nedeniyle ilk davanın konusuz kaldığı belirtilen açıklamada, 2007'de onanan yeni imar planı değişikliklerine açılan davada ise Danıştay 6'ncı Dairesi'nin iptal kararı verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, 2011 yılına kadar birçok kez yapılan imar planı değişiklikleri ve her seferinde mahkemenin verdiği iptal kararları tek tek anlatılarak, bu güne kadar kısa aralıklarla 9 kez plan değişikliği yapıldığı, her değişiklikte planlama alanında sınır değişiklikleri gerçekleştirildiği kaydedildi.
YAYA YOLU VE HALKA KULLANIMI KAPATILDI
Yatırımcının istekleri ve itirazları göz önüne alınarak parçacıl planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları yapıldığı belirtilen açıklamada, 'Plan revizyonları ve plan değişiklikleri ile Anayasa, Kıyı Kanunu ve eki yönetmelikler hükümleri gereğince kesin yapı yasağı getirilen ve halkın kullanımına açık olması gereken sahilin ilk 50 metrelik kısmı da dahil, sahil şeridinin tamamı günübirlik alan olarak planlanmıştır. Halkın kıyıdan yararlanmasına yönelik yaya yolu (Promenat yol) kaldırılmış, bu alanlar yani sahil şeridinin ilk 50 metrelik kısmı, plan değişiklikleri ile yaya yolu da kaldırılarak halkın yararlanması söz konusu olmayan, bir başka deyişle turizm tesislerinin parçası ve bahçesi konumuna getirilmiştir denildi.
HALKIN KULLANIMINA AÇILMASI İSTENDİ
En son davanın, 2011'deki 11000 ölçekli uygulama imar planı ile 15000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istemiyle Danıştay 6'ncı Dairesi'ne açıldığı ve 2016'da iptal kararı verildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın 2018 yılında bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yaptığı temyizin reddedildiği belirtildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetim kurulu imzalı açıklamada, 'İlgili idarelerde 13 yıl gibi uzun bir süre hukuk mücadelesi verdiğimiz alana ilişkin, yargı kararlarına uyarak, halkın kıyıyı kullanabilmesine yönelik yaya yolunun ve sahil kesiminin ilk 50 metrelik bölümünün yeşil alan olarak planlara işlenmesi ve halkın kullanımına açılması halkımız adına beklentimizdir denildi.
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Haber-Kamera Mehmet ÇINARANTALYA, (DHA
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(Tür: Yurt)