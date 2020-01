Antalya-öykü arin'in yeni yıl dileği herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun - Son Dakika

Öykü Arin'in yeni yıl dileği Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun

Antalya'da lösemi tedavisi gören, babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (5), yılbaşına saatler kala, annesinin sosyal medya hesabından Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun diyerek, yeni yıl dileklerinde bulundu.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

'SİZİ ÇOK SEVİYORUM'

Yeni yıl öncesi evlerine küçük bir çam ağacı alınan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı'yla birlikte ağacı süsleyerek yeni yıl için gün saydı. Disneyland'a gitme hayali olan Öykü Arin için, süsledikleri çam ağacının altına Disneyland maketi konuldu. Eylem Şen Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulunan Öykü Arin'in videosunu paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Öykü Arin, Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın dedi.

'SİZDEKİ IŞIK BAŞKA BİRİNE CAN VEREBİLİR'

Eylem Şen Yazıcı ise 2019 yılının kendileri için çok zorlu mücadeleyle geçtiğini belirtti. Kızı gibi kendisi de yeni yıl dileğinde bulunan Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi

Üzüldük ama pes etmedik, umuda ve hayata sıkı sıkı tutunduk. Bizi sıkı sıkı tutan sevgili ailemiz, dostlarımız, birlikte kampanya yürüttüğümüz can yoldaşlarımız sizinle sarıldık umuda ve hayat sizin sayenizde sardı bizi, neşeli bir direniş melodisi gibi. Çok seviyorum her birinizin ayrı ayrı kalbimde derin yerleriniz var. Tüm bunlar ancak filmlerde olabilirdi ama gerçekten oldu işte. Hep birlikte Öykü Arin ve tüm öykülere umut olmak için çalıştık, çok çalıştık. 250 bini aşkın donöre ulaştık, 100'e yakın eşleşme haberi aldık. Belki de sadece 2019'un değil son yılların en kıymetli kampanyalarından birini yürüttük. Bitmedi, sürüyor, önümüzdeki yıl da sürecek bu mücadele. Donör olun, umut olun demeye devam edeceğiz. Çünkü sizdeki ışık başka birine gerçekten can verebilir. Bugüne dek gördüğüm en ışıltılı şey bu gerçekten. 2020'de ışıltıları çoğaltalım. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayacağınız bir yıl dilerim.