Sahillerde bayram tatilinin son gününde de yoğunluk sürdü - Son Dakika
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Sahillerde bayram tatilinin son gününde de yoğunluk sürdü

17.07.2022 14:25

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Antalya'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahillerdeki hareketlilik devam etti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Antalya'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahillerdeki hareketlilik devam etti.

Deniz suyu sıcaklığının 28,5 derece kaydedildiği kentte, tatilciler kent merkezi ve turistik ilçelerde denizin keyfini çıkardı.

Yabancı turistlerin yanı sıra iç pazardan tatilciler, Kurban Bayramı tatilinin son günü olmasına rağmen Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları ile Kemer'deki plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında oturup yatarken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi. Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ailelerden bazıları sahilde su sporları yaptı, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Bazı çocuklar da Konyaaltı Sahili Varyant bölgesindeki kayalıklardan denize atlayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Kemer'deki Çamyuva Halk Plajı'ndan da çok sayıda kişinin denize girdiği gözlendi.

Yerli turistlerden bazılarının, trafik yoğunluğu nedeniyle tatillerini uzattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahillerde bayram tatilinin son gününde de yoğunluk sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sahillerde bayram tatilinin son gününde de yoğunluk sürdü - Son Dakika
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