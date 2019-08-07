ANTALYA Skolyozu olduğunu, lise mezuniyet törenine giderken öğrendi

Skolyozu olduğunu, lise mezuniyet törenine giderken öğrendiMuğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Sevgi Sarıkaya (17), lise mezuniyet törenine hazırlanırken giydiği elbisedeki kemerin belinde eğri durduğunu fark edince gittiği doktorda skolyoz hastası olduğunu öğrendi.

Skolyozu olduğunu, lise mezuniyet törenine giderken öğrendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Sevgi Sarıkaya (17), lise mezuniyet törenine hazırlanırken giydiği elbisedeki kemerin belinde eğri durduğunu fark edince gittiği doktorda skolyoz hastası olduğunu öğrendi. Antalya'da geçirdiği ameliyat ile artık dik durabilen Sarıkaya, Ameliyattan sonra boyum uzadı dedi.

Sevgi Sarıkaya, sırtında ağrı ve hafif eğrilik ile omuzlarının aynı hizada olmadığını hissetti ancak bunun geçici bir durum olduğunu düşünüp, doktora gitmedi. Lise mezuniyet töreni için giydiği elbisedeki kemerin belinde eğri durduğunu fark edince huzursuz oldu.Annesiyle birlikte doktora gitti. Sevgi Sarıkaya'ya skolyoz hastası olduğu ve omurgasında 56 derecelik eğrilik bulunduğu söylendi. İlk şoku atlattıktan sonra ameliyat için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Akalın'a başvurdu. Akalın tarafından ameliyat edilen Sarıkaya, dik durmaya başladı.

'AMELİYATTAN SONRA BOYUM UZADI'

Ameliyattan önce bazen sırtında ağrı hissettiğini belirten Sevgi Sarıkaya, çok fazla ayakta durduğunda ağrının arttığını ancak bunun geçici olduğunu düşündüğünü söyledi. Bazı giysilerinde belinde eğrilik olduğunu, duruşunun sol tarafa kaydığını, omuzlarının aynı hizada olmadığını fark ettiğini anlatan Sarıkaya, Buna rağmen doktora başvurmayı düşünmedim. Lise mezuniyet törenine giderken giydiğim elbisenin kemeri eğri durunca doktora gittim ve skolyoz hastası olduğumu öğrendim. Önce şok oldum. Ameliyat olmaya karar verdim. En iyi doktora ulaşmak için araştırma yaptım. Doktorumun bu konuda çok iyi olduğunu öğrenince Antalya'ya geldim dedi.Doç. Dr. Serdar Akalın tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini kaydeden Sarıkaya, 'Kendimi daha dik hissediyorum. Ayağa kalkınca boyum uzadı. Dimdik durabiliyorum. Bu çok güzel bir duygu diye konuştu.

Üniversite sınavında sınıf öğretmenliği bölümünü kazanan Sevgi Sarıkaya, şimdi üniversiteli olmanın heyecanını yaşıyor.

Anne Keziban Sarıkaya ise Sevgi'nin bazen belinde, sırtında ağrı oluyordu. Ama biz hep geçer diyorduk. Gerçekte öyle olmadığını gördük dedi.

'56 DERECE SKOLYOZU VARDI'

Doç. Dr. Serdar Akalın da Sevgi'nin 20 gün önce kendilerine başvurduğunu, yapılan tetkiklerde omurgasında 56 derece skolyoz tespit ettiklerini belirtti. akalın şunları kaydetti.

Omurgasında eğrilik nedeniyle sırtında ağrıları olan Sevgi'ye 5 gün önce omurga eğriliğini düzeltmek için ameliyat boyunca omuriliğin durumunu takip eden, omurilik iletiminde bir kesinti veya yavaşlama olması durumunda sinyal veren nöromonitör destekli düzeltme ameliyatı yaptık. Ameliyatta titanyum implantlar kullanarak, omurganın her bir segmentini birbirine yaklaştırarak, özel bir teknikle düzelttik. Hastanemizde şu anda dünyada uygulanan en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Nöromonitör destekli bir ameliyat bu. Nöromonitirazasyon dediğimiz çok ileri bu teknik, ameliyat sırasında hastanın tüm sinirlerini ölçmemizi sağlıyor. Böylece sinirsel herhangi bir komplikasyonu engellemeye yönelik katkı sağlayan önemli bir cihaz.

Sevgi'nin ameliyatın ikinci günü ayağa kalktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Akalan, taburcu etmeye hazırlandıklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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