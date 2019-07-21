ANTALYA SU KUYUSUNDA CAN VEREN İKİZLER TOPRAĞA VERİLECEK

BURDUR'un Bucak
ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamı yitiren ikizler Rabia Vural (36) ve Ramazan Güler
'in cenazeleri otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. İkizlerin cenazesi bugün toprağa verilecek.
Bucak ilçesi Keçili Mahallesi'nde oturan Rabia Vural, dün öğleden sonra evlerinin önünde bulunan 12 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusunu temizlemek için ikiz kardeşi Ramazan Güler ve oğlu Osman Vural'dan (18) yardım istedi. Osman Vural, kuyuyu temizlemek için getirdiği merdivenle kuyuya indi. Bir süre sonra fenalaştığını söyleyen Vural'ın çevresinde şakacı biri olarak tanındığı için yine şaka yaptığını düşünen ailesi ciddiye almadı. Kısa süre sonra Vural'ın sesinin çıkmadığını fark eden anne Rabia Vural kuyuya indi. Rabia Vural'ın çığlığıyla birlikte yardıma koşan ikiz kardeşi Ramazan Güler de kuyuya indi.
Kuyuya giren üç kişiden haber alamayan yakınları panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri kuyuya giren ikizler Ramazan ve Rabia'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Osman Vural ise ambulansta yapılan müdahaleyle kalbi çalıştırıldıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
ADLİ TIP ÖNÜNDE ACILI BEKLEYİŞ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ikiz kardeşlerin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Sabah
saatlerinde cenazeleri teslim almak için morg önüne gelen ikiz kardeşlerin yakınları gözyaşı döktü. Rabia Vural'ın eşi Ali Vural(40) ayakta durmakta güçlük çekti. 15 yaşındaki ikiz kızları İlay ve İlayda'ya sarılıp ağlayan baba ve çocuklarını, yakınları teskin etti.
CENAZELERİ FARKLI YERLERE GÖMÜLECEK
Ramazan Güler ve Rabia Vural'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Birbirlerine yakın çevrelerde oturdukları ve evlenmelerine rağmen birbirlerinden hiç kopmadıkları öğrenilen ikizlerden Ramazan Güler Antalya'nın Korkuteli
ilçesine, Rabia Vural ise Burdur
'un Bucak ilçesi Keçili Mahallesi'nde toprağa verilecek. Diğer yandan hastanede tedavisi süren Osman Vural'ın beyin ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.
METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLER
İkizlerin ağabeyi Şaban Güler, olayın kendilerini çzok üzdüğünü belirterek, Hem içme suyu hem de hayvanların su içmesi için açtıkları bir kuyuydu. Kuyuya giren kardeşlerim yaşamını yitirdi. Metan gazından zehirlendiklerini biliyoruz. Kuyuya giren kurtarma ekipleri bile zorlandı dedi.