Antalya Valiliği'nden KYK yurtlarında meydana gelen ölümlerle ilgili açıklama: 14 yurdumuz 1435 kamerayla izleniyor, öğrenciler intihar etmiştir - Son Dakika
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Antalya Valiliği'nden KYK yurtlarında meydana gelen ölümlerle ilgili açıklama: 14 yurdumuz 1435 kamerayla izleniyor, öğrenciler intihar etmiştir

12.06.2022 15:50

Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi içindeki yurtlarda 3 öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yayımladı. Valiliğin açıklamasında, 14 yurdun toplamda 1435 kamera ile izlendiğini belirtilirken, öğrencilerin vefatının da intihar olarak kayda geçtiği vurgulandı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan yurtta barınan 3 öğrencinin intihar etmesi, büyük üzüntü yarattı. Öğrencilerin intiharıyla ilgili Akdeniz Üniversitesi tarafından komisyon oluşturuldu. Antalya Valiliği da çeşitli yerlerde çıkan "KYK'da neler oluyor?" ifadesi ve öğrencilerin intiharıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

"HAYATINI KAYBEDEN GENÇLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce de idari soruşturmanın sürdüğünün hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Neler Oluyor' başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Öncelikle hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

"TOPLAMDA 1435 KAMERA MEVCUT"

İlimizde KYGM ve özel olmak üzere toplam 46 yurt ile 19 bin 950 öğrenciye hizmet verilmektedir. 157 adedi Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğü'nde olmak üzere KYGM'ye ait 14 yurdumuzda toplam 1435 adet kamera ve bunun yanı sıra fiziki unsurlarla da güvenlik tedbirleri sağlanmaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde meydana gelen 3 olay, alınan tanık beyanları ve olay yeri incelemesine ek olarak kamera kayıtları tetkiki sonucu adli kayıtlarımıza intihar olarak geçmiştir. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma yürütülmektedir."

KYK'DAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan da Antalya'daki olaylara ilişkin açıklama yapıldı. Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), Antalya'da 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

"SAKLANDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

KYK'dan, Antalya'da meydana gelen olaylarla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Antalya'da genel müdürlüğümüze bağlı yurtlarda 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı içerisinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Her üç olay emniyet tarafından soruşturulmuş, olay yeri incelemeleri yapılmış, gerekli ifadeler alınmış ve dosyalar savcılığa intikal etmiştir.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Süreç adli makamlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları 24 saat aktiftir, görüntüler incelenmek üzere ivedilikle ilgili makamlara teslim edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, tüm birimlerimizle, yaşanan bu üzücü olayların detaylı incelemelerini yakından takip ettiğimizi ve sürecin, başından itibaren emniyet ve adli makamlarımızla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'Yurtlarda Bir Tarikat Baskısından Bahsediliyor. Bununla İlgili Soruşturma Açıldı Mı' Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'Yurtlarda Bir Tarikat Baskısından Bahsediliyor. Bununla İlgili Soruşturma Açıldı Mı' Antalya Valiliğinden açıklama Antalya Valiliğinden açıklama
Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Valiliği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Valiliği'nden KYK yurtlarında meydana gelen ölümlerle ilgili açıklama: 14 yurdumuz 1435 kamerayla izleniyor, öğrenciler intihar etmiştir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Valiliği'nden KYK yurtlarında meydana gelen ölümlerle ilgili açıklama: 14 yurdumuz 1435 kamerayla izleniyor, öğrenciler intihar etmiştir - Son Dakika
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