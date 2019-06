Antalya'ya gökten turist yağıyor

YAZ aylarıyla birlikte turist yoğunluğu yaşayan Antalya'da her dakika bir uçak kalkıyor ve iniş yapıyor. 2019 yılının Ocak ayından beri 5,4 milyon turistin giriş yaptığı Fraport TAV Antalya Havalimanı turistlerin kente ayak basarken gördüğü ilk yer oluyor.Fraport TAV Antalya Havalimanı eş genel müdürleri Deniz Varol ile Bilgehan Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Deniz Varol, Antalya Havalimanı'nın yıllık toplam trafiğinin yüzde 80'inin ilk 6 ay içinde, yüzde 20'lik kısmın ise kış sezonunda yaşandığını söyledi. Varol, kış dönemini hareketlendirmek için teşvik programları hazırladıklarını anlattı. Toplam trafiğin yüzde 80'inin yaz dönemine denk gelmesinin Antalya için ciddi bir konu olduğunu vurgulayan Varol, yoğunluk kavramının yıla yayılması için çalıştıklarını söyledi.Antalya'nın güneşi, denizi ve kumuyla meşhur olduğunu belirten Varol, "Aslında güzelliklerimiz bunlarla sınırlı değil. Spor aktiviteleri, doğa ve tarihimizle de cazibe merkeziyiz. Herkes yazın buraya gelmek istiyor. Böyle olunca toplam yolcunun yüzde 80'i yaz sezonunda geliyor" dedi.'TEŞVİK PROGRAMIMIZ 400 BİN TURİST KAZANDIRDI'Bu durumu değiştirmek istediklerini kaydeden Varol, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece biz değil, Antalya Valimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları bunu değiştirmek için çalışıyor. Fraport TAV olarak şöyle bir şey yaptık. 1 yıl önce teşvik programı hazırlayarak hayata geçirdik. Kimler hangi havayoluyla uçuyorsa, biz 2018- 2019 kış dönemi için kendilerine teşvik önerelim dedik. Her havayoluna bu teşvik kapsamında farklı indirimler yaptık. Bunun ardından ortaya çıkan tabloda Antalya'ya, yüzde 50'nin üzerinde büyüme ve 400 binin üzerinde yolcu kazandırmış olduk. Yaz döneminde yüzde 80 iyi bir yüzde. Fakat kış dönemindeki yüzde 20'yi nasıl artırabiliriz üzerine çalışmak istiyoruz."CONNECT 2020 ANTALYA'DA GERÇEKLEŞECEKYine kendi girişimleriyle Avrupa'nın çok bilinen prestijli havacılık konferansı olan 'Connect Event'i Antalya'da yapacaklarını kaydeden Varol, "Burada amaç sadece havayollarını ve turizm acentelerini bir araya getirmek değil. Tüm misafirlerimize Antalya'mızı tekrar göstermeyi hedefliyoruz. Connect 2020 Antalya için dev bir proje olacak" diye konuştu.RAKAMSAL VERİLEN HER GEÇEN AY BÜYÜYORFraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Bilgehan Yılmaz da rakamsal verilerin her ay büyüdüğünü, bir önceki yıla göre yüzde olarak arttığını kaydetti. 2018 yılında havalimanında gerçekleşen trafikte 32,3 milyon yolcu ile rekor kırıldığını hatırlatan Yılmaz, "Havalimanımız en çok Rusya ve Almanya'dan gelen tatilcileri karşılıyor ve uğurluyor. 2019 sezonunun rakamsal verileri her ay bir önceki yılı geride bırakarak yükseliyor. Haziran ayının 15'ine kadar havalimanımıza 33 bin uçak iniş yaptı. Geçen yıla göre yüzde 11'lik artış yaşadık. Hatta dış hatlarda artışımız yüzde 22'lere yükseldi. Bu zamana kadar havalimanı üzerinden 5,4 milyon turist Antalya'ya ulaştı. Geçen yılı yüzde 5 ile geride bıraktık" diye konuştu.DIŞ HATLARDA YOĞUNLUK2 dış hatlar terminalinin yanı sıra bir iç hat terminali ile hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, dış hatlar gelen ve giden yolcu kısımlarında insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Havalimanının içi ülkesine dönmek için bekleyenlerin yanı sıra otellerine gitmek isteyen turistlerle dolup taşıyor.

- Antalya