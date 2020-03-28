ANTALYA ZEHİRLİ DENİZ KESTANESİ AKDENİZ VE EGE'YE YAYILDI - Son Dakika

ZEHİRLİ DENİZ KESTANESİ AKDENİZ VE EGE'YE YAYILDI

*- Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesi 'Diadema Setosum', Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz başta olmak üzere Ege kıyılarına yayıldı.

*- İsrail, Lübnan, Mısır kıyılarında görülen tür, Antalya'da Falez kayalıkları, Konyaaltı ve Kaş bölgesine yayılmış durumda.

*- Aynı zamanda Ege kıyılarında da sıkça görülen uzun dikenli deniz kestanesi popülasyonu deniz dibi yaşamda da farklı gözlemlere neden oluyor.

Süveyş Kanalı yoluyla ve küresel ısınmanın etkileri ile Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli birçok tropikal türün Akdeniz'e göçü devam ediyor. Bugüne kadar bilim adamları ve balıkçılar tarafından rastlanılan tropikal deniz canlılarının sayısının 300'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Akdeniz'deki su sıcaklığının artışına bağlı olarak Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den yaşanan göçler arasında Balon ve Aslan Balığı'nın yanı sıra zehirli bir deniz kestanesi de bulunuyor.

Antalya'da özellikle kayalık bölgelerde sıkça görülmeye başlanan uzun dikenli deniz kestanesine yönelik uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kayalık bölgelerde denize girenlerin dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL CAN YAKICI

Uzun dikenli deniz kestanesinin öldürücü olmadığını, çok can yaktığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Kızıldeniz'den 8- 10 yıl önce göç ettiği belirlenen tropikal bir tür olan deniz kestanesinin İsrail, Lübnan ve Mısır kıyılarında da görüldüğü bildirilmişti. Zehirli bir tropikal, dikenli tür. İnsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracılığıyla zehirler. Zehrinin öldürücü etkisi yok ama alerjisi olan kişiler için riskli olabilir. Dikkatli olunması ve görüldüğü halde temastan kaçınılması, dikenlerinden korunmak gerekiyor" dedi.

KABUĞUNU KIRIP ÖLDÜRÜN

Antalya bölgesinde ise daha çok falez olarak bilinen kayalık bölgede sıkça görünen bu canlılara karşı vatandaşları uyaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Falezlerde denize girenler özellikle deniz ayakkabısı giymeye özen göstersin. Dikenlerinin uzun olması, uzaktan da zarar verici etki yaratabilir. İllaki kayaya yaklaşmanız ve üzerine basmanıza gerek yok. Yanından geçerken de dikenler size dokunabilir ve zarar verebilir. Sualtında bu canlıyı görenler, bir sopa ile dürtüp kabuğunu kırabilir. Öldürmek popülasyon hızını yavaşlatacaktır. Kabuğu kırılan bir deniz kestanesi dakikalar içinde diğer canlılara yem olacaktır" diye konuştu.

HEMŞEHRİLERİN DAYANIŞMASI

Uzun dikenli deniz kestanelerinin göç etmesinin ardından yerli türlerin sayısında azalma gözlemlediklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Uzun dikenli deniz kestanesi, kendisi gibi Kızıldeniz'den göç eden kardinal balıklarını dikenleri arasında koruyor. Uzun dikenler arasında dinlenmeye çekilen kardinal balıkları, başka balıklar tarafından avlanmaktan korunuyor. Ben bu güç paylaşımına hemşehrilerin dayanışması diyorum" dedi.