Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde - Son Dakika
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Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde

6 saat önce

Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde (3)GAZİPAŞA'DA ÜRETİCİ SERADA SABAHLADIToplam 32 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılan, salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştirilen Gazipaşa'da, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle üreticiler...

Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde (3)

GAZİPAŞA'DA ÜRETİCİ SERADA SABAHLADI

Toplam 32 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılan, salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştirilen Gazipaşa'da, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle üreticiler zirai don nöbetine başladı. Nöbet öncesinde soba ve yakacak temini yapan üreticiler, gece boyunca hummalı bir çalışma içine girdi. Sabaha kadar seraların içinde bekleyen üreticiler, dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, seranın içindeki havayı ortalama 2-4 derece arasında tutmak için yoğun çaba sarf etti.

Korubaşı Mahallesi'nde hava sıcaklığını takip edip seralardaki ürünlerinin donmaması için sobaları ateşleyen Ahmet Bulut (11), "Babam işte olmasından dolayı dereceyi takip ettim. Sıcaklık 2 dereceye düşünce önceden hazır olan seramızın sobalarını ateşledim" dedi.

'SOBALARIMIZI ATEŞLİYORUZ'

Sera üreticisi Cengiz Uğur da, "Seramız 2 dekar. Örtü altında patlıcan üretimi yapıyoruz. Gazipaşa'da soğuk havanın hissedilmesiyle beraber sobalarımızı gündüzden hazırlayıp, gece hava sıcaklığı düşünce sera içerisindeki ısının kaybolmaması için don nöbetindeyiz. Üretimi devam ettirmek için soğuk havalarda sobalarımızı yakıyoruz. 5-6 ay önce dikimini yaptığımız patlıcanın üretimine devam etmek zorundayız. Bir yıllık emeğimiz. Üretici arkadaşlarla birbirimize yardım ederek sobalarımızı ateşliyoruz. Birbirimizi kontrol altında tutuyoruz. Bölge bölge dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan derecenin kaç olduğunu öğreniyoruz. Ona göre de tedbirlerimizi artırıyoruz. Gazipaşa'da ilk don nöbetini tutmaya başladık bu geceden itibaren. Diğer üretici arkadaşlarımıza kolay gelsin dileklerimi söylüyorum" diye konuştu.

Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
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