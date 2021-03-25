Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır - Son Dakika

Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır

25.03.2021 11:43
Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır, System.String[]

ANTALYA'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Melek İpek'e (31) Antalyalı iş insanlarından destek geldi.

ANTALYA'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Melek İpek'e (31) Antalyalı iş insanlarından destek geldi. Kendisini cezaevine ziyaret eden avukatının, iş insanlarının 'Tahliye olduğunda işin aşın hazır' mesajını ilettiği Melek İpek, "İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.

Olay, 7 Ocak günü, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek geçen hafta ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak savunmasını yapan Melek İpek'in tutukluluğuna karar verildi. İpek, 2 Nisan'da ikinci duruşmaya çıkacak.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Geçtiğimiz günlerde Melek İpek'i Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret eden Avukatı Ahmet Onaran, Antalyalı iş insanlarının İpek'e olan desteğini iletti. 'Tahliye olduğunda işin, aşın hazır' mesajıyla karşılaşan Melek İpek, duygularını avukatı aracılığıyla, "İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" diyerek dile getirdi.


Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır
Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır

Melek İpek, Döşemealtı, Antalya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalyalı iş insanlarından Melek İpek'e: Tahliye olduğunda işin, aşın hazır - Son Dakika


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