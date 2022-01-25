Üye Girişi
Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı - Son Dakika

Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı

25.01.2022 10:47

Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı Konyaaltı sahilinde oluşan beyaz örtüyü görüntülemek için ekın etiler "Sabah uyandığımızda çok şaşırdık.

Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı

Konyaaltı sahilinde oluşan beyaz örtüyü görüntülemek için ekın etiler

"Sabah uyandığımızda çok şaşırdık. İlk defa böyle kar yağdığını görüyorum"

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'nın kent merkezine 29 yıl aradan sonra gelen kar yağışı, vatandaşlar şaşırttı, bir o kadar da heyecanlandırdı. Sabah erken saatlerde seyir terasına gelen vatandaşlar, deniz ve sahil eşliğinde bol bol fotoğraf çekindi.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Antalya'da da dün gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah erken saatlerde ise pencerelerini açan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Cadde ve sokaklardaki araçların üzerleri karla kaplanırken, vatandaşlar atkı ve berelerini giyinip sokaklara fırladı. Varyantlardaki seyir terasına gelen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni arkalarına alıp bol bol fotoğraf çekindi. Denizin üzerinde oluşan sis ve bulut tabakası da vatandaşlara eşsiz bir manzara sundu.

"Sabah uyandığımızda çok şaşırdık"

Vatandaşlardan Vedat Durdu, "Gece 4'te uyandık karı görmek için ama çok az yağıyordu. Sabah uyandığımızda ise çok şaşırdık. Karı görmek için buraya geldik. Yaklaşık 25 yıldır Antalya'da yaşıyorum, ilk defa böyle bir kar tuttuğunu görüyorum. Bu da bizi çok heyecanlandırdı. Ailemle birlikte geldik ve onlar şuanda kar topu oynuyor" dedi.

Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı
Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı
Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı

YORUMLAR
500

Konyaaltı, Antalya, Etiler, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı - Son Dakika


55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk         
10:57
THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak         
10:43
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kar, İstanbul'a cefa, Uludağ'a sefa sürdürüyor! Sömestr tatilinin keyfini çıkarıyorlar Kar, İstanbul'a cefa, Uludağ'a sefa sürdürüyor! Sömestr tatilinin keyfini çıkarıyorlar         
10:25
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü! Açık unutulan marketten aldıklarını kameraya gösterip, ücretini bıraktılar İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü! Açık unutulan marketten aldıklarını kameraya gösterip, ücretini bıraktılar         
09:49
"Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda         
09:45
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
10:49 Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor
10:42 THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak
10:30 İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü
10:27 Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
09:37 Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
09:44 "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda
10:10 Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu
09:48 İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü! Açık unutulan marketten aldıklarını kameraya gösterip, ücretini bıraktılar
10:09 Ölümle biten şakalaşmada 9 yıl hapis talebi
10:08 Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli konusunda uyarılarda bulundu: Erken seçime hazırlıklı olmalıyız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyalılar güne kar yağışıyla uyandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement