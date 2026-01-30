Antalyaspor 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Van de Streek'in kafa vuruşundakaleci Onana iki hamlede topu kontrol etti.
29. dakikada sağ kanattan Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
43. dakikada Oulai'nin hatasında topu kapan Van de Streek, ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric, Samet Karakoç, Ballet, Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Ceesay, Storm, Ensar Buğra Tıvsız, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Zubkov, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Van de Streek (dk. 43) (Antalyaspor) - ANTALYA
