Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Döşemealtı ilçesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı. İdmanı, kulüp başkanı Mustafa Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra Alanya'ya gitti.
Antalyaspor'da kart cezalısı Fredy, sakatlığı süren Ufuk Akyol Antalya derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Doğukan Sinik'in oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Kaynak: AA
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