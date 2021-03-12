Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Döşemealtı ilçesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı. İdmanı, kulüp başkanı Mustafa Yılmaz da takip etti.

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