Antalyaspor'da 3 futbolcuya veda

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Salih Dursun, N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Salih Dursun, N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüp 3 futbolcusu ile vedasını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Fraport TAV Antalyaspor, N'Dinga ile ayrılığını, "6 ay boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 6 maç ve 338 dakika taşıyarak takımımıza büyük destek verdin. Yolun açık olsun Delvin N'Dinga" sözleriyle paylaştı.

Salih Dursun için, "5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 39 maç ve 2 bin 690 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız" paylaşımı yapan kırmızı beyazlılar, Brezilyalı futbolcu Chico ile ayrılığı ise "5 yıl boyunca armamızı taşıdın, kutsal formamızı Süper Lig'de 101 maç ve 6 bin 422 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Chico Grando" ifadeleriyle taraftarına duyurdu.