Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

6 saat önce

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor, System.String[]

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi. Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi. Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.


Aatif Chahechouhe, Diego Angelo, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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