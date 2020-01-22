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Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor
6 saat önce
Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi. Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi. Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.
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