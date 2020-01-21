Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!

6 saat önce

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe süresiz kadro dışı bırakıldı.

Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!, System.String[]

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe süresiz kadro dışı bırakıldı. (Fanatik)


Detaylar birazdan...

Aatif Chahechouhe, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:52 
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