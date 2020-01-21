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Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!
6 saat önce
Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe süresiz kadro dışı bırakıldı.
Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe süresiz kadro dışı bırakıldı. (Fanatik)
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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:52
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