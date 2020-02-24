Antalyaspor'dan ikinci yarıda büyük çıkış - Son Dakika
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Antalyaspor'dan ikinci yarıda büyük çıkış

7 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısında 6 maçta topladığı 11 puanla iyi bir çıkış yakaladı.

Antalyaspor'dan ikinci yarıda büyük çıkış, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısında 6 maçta topladığı 11 puanla iyi bir çıkış yakaladı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda 17 maçta sadece 14 puan toplayabilmişti.

Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktörler Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda teknik direktörlüğe Tamer Tuna'nın getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi öncelikle defansa Kudryashov, Veysel Sarı, Ersan Gülüm ve Delvin N'Dinga'yı, hücum hattına da Sinan Gümüş, Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski'yi kattı. İki haftalık bir kamp döneminde takımdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken, bu başarılı grafiği lige de yansıdı.

İkinci yarının 6 maçında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 3 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ligde de 25 puanla 11. sıraya kadar yükseldi. Antalyaspor, bir galibiyet alması dahilinde ilk yarıdaki 17 maçta topladığı 14 puanı, ikinci yarının yarısında toplamış olacak.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar Süper Lig'in 24. haftasında sahasında 29 Şubat Cumartesi saat 20.00'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

(İsa Akar/İHA)

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Tamer Tuna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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