Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi

14.01.2026 17:39
Ziraat Kupası'nda Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne Zuzek'in golüyle 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Samed'in ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği topu kaleci Erhan auta çeldi.

64. dakikada defansın hatasında topun sahibi olan Boli'nin, ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

89. dakikada Samed Onur'un sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Selahattin Altay, Selim Şenöz

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk (Giannetti dk. 46), Jesper Ceesay (Soner Dikmen dk. 46), Ensar Buğra Tivsiz (Saric dk. 82), Abdülkadir Ömür (Kenneth Paal dk. 46), Hasan Yakub İlçin, Van de Streek (Ramzi Safuri dk. 46), Doğukan Sinik (Bünyamin Balcı dk. 72), Yohan Boli

Yedekler: Julian, Gueye, Kerem Kayaarası, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun (Thalisson dk. 87), Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Furkan Özcan dk. 82), Ayotomiwa (Franco dk. 62), Varesanovic (Oğulcan Ülgün dk. 62), Fıratcan Üzüm, Dilhan Demir (Pereira dk. 46), Sekou Koita (Martor dk. 72)

Yedekler: Ricardo Velho, Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Seyfi Kiskanç

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kırmızı Kart: Metin Diyadin (dk. 12) (Teknik direktör) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Van de Streek (Antalyaspor)

Gol: Zuzek (dk. 89) (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

