Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika

Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, ilk antrenmanı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

İki grup halinde çalışıp bir süre dinlenen Akdeniz temsilcisi, günün ikinci çalışmasını ise sahada yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde taktiksel çalışmalarla bugünkü idman programını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Antalyaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 22:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı - Son Dakika Spor

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