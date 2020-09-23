Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, ilk antrenmanı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

İki grup halinde çalışıp bir süre dinlenen Akdeniz temsilcisi, günün ikinci çalışmasını ise sahada yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde taktiksel çalışmalarla bugünkü idman programını tamamladı.