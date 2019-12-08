Son Dakika Haberleri: Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından (2)
Son Dakika Spor Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından (2) - Son Dakika Spor

Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından (2)

6 saat önce

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Antalyaspor taraftarının Trabzonspor oyuncusu Daniel Sturridge yabancı madde atmasına ilişkin, "Atılan yabancı maddelerden birisi oyuncunun kafasına gelirse çok büyük sıkıntı çıkıyor.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Antalyaspor taraftarının Trabzonspor oyuncusu Daniel Sturridge yabancı madde atmasına ilişkin, "Atılan yabancı maddelerden birisi oyuncunun kafasına gelirse çok büyük sıkıntı çıkıyor. O yüzden hiçbir oyuncu kafasına yabancı madde atılmasını hak etmiyor." dedi.

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Süper Lig'in 14. haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için herkesin elinden geleni yaptığını kaydeden Alp, devre arasına kadar kalan 3 maçta da istedikleri sonucu alacaklarını söyledi.

"Antalyaspor ile bizim bir sıkıntımız yok"

Oyuncu değişikliği sırasında Daniel Sturridge'in sahadan yavaş çıktığı gerekçesiyle yabancı madde atılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Alp, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse kendisine yabancı madde atılmasını hak etmiyor. Taraftarın böyle yetişmesi aslında kötü, haklı olunsa bile kimseye yabancı madde atılmamalı. Atılan yabancı maddelerden birisi oyuncunun kafasına gelirse çok büyük sıkıntı çıkıyor. O yüzden hiçbir oyuncu kafasına yabancı madde atılmasını hak etmiyor. Sturridge bence çok iyi oynadı ve görevini yaptı, iki asisti var. Son golde de büyük katkısı oldu. Antalya tribünlerinin yenilmenin verdiği duyguyla yaptığı bir şey, yoksa Antalyaspor ile bizim bir sıkıntımız yok."

"Şu anki bütçemize göre futbolcu alamıyoruz"

Gazetecilerin sorusu üzerine Mehmet Yiğit Alp, transfer yapabilmek için bütçe oluşturmaları gerektiğini kaydederek, "Bütçenin içerisinde kalmamız lazım. Şu andaki bütçemize göre futbolcu alamıyoruz. O yüzden yeni kaynak bulmaya çalışıyoruz. O kaynağı sağlarsak takımımıza bir takviye yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından (2)

Daniel Sturridge, Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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