Antalyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

30.01.2026 22:21
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Onuachu penaltı kaçırdı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç (Dk. 86 Giannetti), Safuri, Saric (Dk. 68 Ceesay), Ballet (Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 86 Boli)

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Muçi (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu

Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Mustafa Eskihellaç, Dk. 72 Umut Nayir (Trabzonspor), Dk. 76 Ballet (Hesap.cm Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

