Antalyasporlu futbolcular Runatolia Maratonu'nda koşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyasporlu futbolcular Runatolia Maratonu'nda koşacak - Son Dakika Spor

Antalyasporlu futbolcular Runatolia Maratonu'nda koşacak

6 saat önce

Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek Runatolia Maratonu'na Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ile taraftarın da katılacağı bildirildi.

Antalyasporlu futbolcular Runatolia Maratonu'nda koşacak, System.String[]

Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek Runatolia Maratonu'na Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ile taraftarın da katılacağı bildirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolun dışında 11 branşta daha Türk sporuna hizmet eden Antalyaspor, 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek maratona sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Eğitim Vakfı'nın "Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar" projesine destek olmak amacıyla katılacak.

Antalyaspor koşu takımında futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, kulüp personeli ve taraftarlar yer alacak.

Antalyaspor formalarıyla maratonda yer alacak koşu takımına katılım için internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

Türk Eğitim Vakfı, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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