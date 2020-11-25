Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir - Son Dakika

Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir

25.11.2020 12:33
Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir, System.String[]

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, her yıl 700 bin kişi antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan hayatını kaybettiğini belirterek, "Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını ciddi şekilde...

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, her yıl 700 bin kişi antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan hayatını kaybettiğini belirterek, "Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Azap, yaptığı açıklamada, KLİMİK, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER) ve Çocuk Enfeksiyon ve Bağışıklama Derneklerinin ortak başlattığı "Hapı Yutma" halk farkındalık kampanyası hakkında bilgi verdi.

Antibiyotiklerin, "bakteri" denilen mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan, aslında bakterileri öldürürken canlı bütün hücrelere birtakım etkileri olabilen ciddi ilaçlar olduğuna işaret eden Azap, "Antibiyotik bütün enfeksiyonlarda değil sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda işe yarar ve ancak o zaman gereklidir. Bu nedenle virüslerin neden olduğu nezle, grip gibi enfeksiyonlarda değil, bakterilerin neden olduğunu düşündüğümüz veya testlerle gösterdiğimiz enfeksiyonlarda doktor önerisiyle kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Doğru antibiyotik kullanımının, "doktorun önerdiği antibiyotiği onun önerdiği şekilde ve önerdiği sürede kullanmak" anlamına geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Azap, zamanını kaçırmadan, ara vermeden önerilen süreyi tamamlamanın, direnç gelişmesini engellemek açısından önemli olduğunun altını çizdi.

"Antibiyotik direncine dikkat"

Doktorları antibiyotik yazmaya, eczacıları da reçetesiz vermeye zorlamamak gerektiğini belirten Azap, antibiyotiklerin canlı olan bütün hücrelere zarar verebilen ciddi ilaçlar olduğunu bildirdi. Gereksiz antibiyotik kullanımının kalp, karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere birçok organda zarara neden olabileceğini ifade eden Azap, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Bakterilerin direnç kazanması ve bu direnci diğer bakterilere de bulaştırması nedeniyle antibiyotik direnci yaygınlaşır. Antibiyotik direnci, bakterilerin çeşitli mekanizmalarla antibiyotik dediğimiz kimyasal moleküllere karşı dayanıklı hale gelmesi, antibiyotiklerden etkilenmeden çoğalmaya ve hastalık yapmaya devam etmesidir. Antibiyotik direnci bakterilerin antibiyotiklerle karşılaşmasıyla gerçekleşir. Nasıl ki insan toplumlarında her bir birey farklı özelliklere sahip ise her bakteri topluluğunda da kullandığımız antibiyotiğe karşı doğuştan dayanıklı olan bireyler vardır. Biz antibiyotik kullandığımızda, antibiyotiğe duyarlı olan bakteriler ölürken bu doğuştan dayanıklı olanlar ölmezler, duyarlı bakterilerin ölmesinin sağladığı boşluğun avantajıyla çoğalmaya devam ederler. Üstelik kendilerini antibiyotiğe dirençli yapan genetik özelliklerini başka bakterilere bulaştırarak onların da dirençli hale gelmesine neden olurlar. Bir süre sonra o bakteri türünün tamamı karşılaştığı antibiyotiğe dirençli hale gelir."

"Çok basit enfeksiyonlardan insanlar ölecek"

Antibiyotiklerin doğru ve akılcı kullanımının sadece hekimlerin gayretleriyle olmayacağını, halka da bu konuda sorumluluk düştüğünü kaydeden Azap, "Unutmayalım ki antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir durum. Bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan hesaplamalara göre, her yıl 700 bin kişi antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor. Eğer ciddi önlemler alınmazsa 2050 yılına geldiğimizde bu sayı 10 milyona ulaşacak. Çok basit enfeksiyonlardan insanlar ölecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Azap, el yıkama, genel temizlik kurallarına uyma, aşı olma ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın enfeksiyonlara yakalanmayı önleyeceğini, bu şekilde antibiyotik kullanmaya da gerek kalmayacağını ifade etti.

Akılcı antibiyotik kullanımının öneminin anlaşılması için "Hapı Yutma" başlığıyla başlatılan kampanyaya da dikkati çeken Azap, bu kampanya kapsamında filmler, yazılar, uzman görüşleri ve uyarıların paylaşılacağını bildirdi.

Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanmanın zararları üzerine kurgulanan farkındalık kampanyasının detaylarına www.hapiyutma.com adresinden ulaşılabiliyor.

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Enfeksiyon Bölümü, Antibiyotik, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:38:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antibiyotik direnci yakın gelecekte insan sağlığını tehdit edebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei